Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ilk transferi
Beşiktaş'ta takımın başına geçen Sergen Yalçın ilk transferini yaptı. Beşiktaş, Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
31 Ocak 2020, Cuma 13:32 Son Güncelleme:
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Sergen Yalçın'ı takımın başına getiren siyah beyazlılarda ilk imza atıldı. Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme yapıldı. Beşiktaş'ta imza parası nedeniyle geleceği belirsiz olan Boşnak futbolcu Ajdin Hasic’te mutlu sona ulaşıldı.
Siyah beyazlı kulüp, Ajdin Hasic’le bugün 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Hasic imza sebebiyle U19 Takımı’nın dünkü antrenmanında yer almadı.
Hürriyet