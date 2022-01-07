Beşiktaş´ta vaka sayıları artıyor. Siyah-beyazlı ekipte, Çaykur Rizespor maçı öncesinde yapılan testlerde 2 futbolcuda daha pozitif bulgulara rastlandı.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig´de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

DHA