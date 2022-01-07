Futbol Beşiktaş'ta şok! Vaka sayıları artıyor

Beşiktaş'ta şok! Vaka sayıları artıyor

Futbol

Beşiktaş'ta şok! Vaka sayıları artıyor

Spor Toto Süper Lig´in 20´nci haftasında Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor´a konuk olacak Beşiktaş´ta karşılaşma öncesinde yapılan PCR testlerinde 2 futbolcunun daha testleri pozitif sonuç verdi.

07 Ocak 2022, Cuma 20:07 Son Güncelleme:
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Beşiktaş´ta vaka sayıları artıyor. Siyah-beyazlı ekipte, Çaykur Rizespor maçı öncesinde yapılan testlerde 2 futbolcuda daha pozitif bulgulara rastlandı.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig´de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

DHA

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