Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Atakaş Hatayspor maçında forma giyen oyuncular koşu yaparak günü tamamlarken, diğer futbolcular ısınma ve istasyon koşuları ile pas antrenmanı yaptı. Çeşitli pas çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlılar, minik kale maç sonrası yarı sahada çift kale maç oynayarak günü noktaladı.

Siyah-beyazlı ekip yarın yapacağı idmanın ardından akşam saatlerinde özel uçakla Portekiz'e gidecek.

AA