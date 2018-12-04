Yeni sezona hem Süper Lig’de hem de Avrupa Ligi’nde önemli hedeflerle giriş yapan Siyah- Beyazlılar, özellikle yıl sonuna doğru peş peşe aldığı başarısız sonuçlarla taraftarını üzmüştü.

4 Ekim’de Malmö mağlubiyetiyle başlayıp 11 Kasım’da Sivasspor yenilgisine kadar uzanan süreçte üst üste çıktığı 8 maçtan sadece 1 galibiyet alarak tepkilerin hedefi olan Kara Kartal, son 3 mücadelesini kazanarak kara bulutları dağıttı. Ligde Ankaragücü’nü 4-1’lik skorla geçmesinin ardından Sarpsborg’u de deplasmanda 3-2 yenen Galatasaray, iki deplasman mücadelesi sonrasında önceki akşam da Galatasaray’ı Vodafone Park’ta yenerek taraftarıyla barıştı.

HER ŞEY EKSİYE DÖNMÜŞTÜ

Her fırsatta sonuç ne olursa olsun Vodafone Park’taki taraftarlarından tam destek gören takımın, yaklaşık 1 aylık periyotta düşüş yaşaması sonrasında yuvasında ilk kez bu dönemde yuhalanmış, olumsuz tezahüratların hedefi olmuştu.

Üst üste alınan 3 galibiyetin ardından Vodafone Park’ta her şey eskisine döndü. Galatasaray derbisi sonrasında tüm takımı yanına alarak tribünlerin yanına giden teknik direktör Şenol Güneş, zafer üçlüsünü hep birlikte çektirdi. Zorlu maçtan galip ayrılınması sonrasında Siyah-Beyazlı camia, tekrar tek yürek oldu.

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