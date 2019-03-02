Teknik Direktör Şenol Güneş’in sezon sonu geçerli olmak üzere A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü’ne getirilmesiyle antrenör arayışları içerisine giden Beşiktaş Yönetimi’nde ekonomik hoca tercihi ağır bastı.

Bu çerçevede Guti’nin bir dahaki sezon için en doğru tercih olabileceğini belirten yöneticilerin çoğunluğu, Sergen Yalçın’ın da bu kategoride değerlendirileceği yönünde görüş birliğine vardı.

GUTİ YA DA SERGEN

Mircea Lucescu ve Jorge Jesus gibi isimlerin maliyetinin yüksekliğini göz önünde bulunduran yöneticilerin, Guti veya Sergen Yalçın’ın, hem başarıya aç hem de ekonomik açıdan yük getirmeyecek teknik adam adayları olduğu fikrini Başkan Fikret Orman ile paylaştıkları öğrenildi.

Şenol Güneş’in, sezon bitmeden takımdan ayrılması halinde, yola Guti ile devam etmeyi düşünen yönetim, İspanyol teknik adamın performansını da görmüş olacak.

Yeni sezon için şimdiden küçülmeye giden ve Quaresma, Medel, Adriano, Vida ve Lens gibi maliyeti yüksek oyuncularla da ipleri koparmayı planlayan yönetim, deyim yerindeyse ikinci FEDA dönemini başlatacak.

İSİMLER MASADA

Öte yandan yönetimde, Rıza Çalımbay ve Slaven Bilic gibi isimlerin de konuşulduğu belirtildi. Abdullah Avcı’nın da, sezon sonundaki durumuna bakacak olan yönetim, ekonomik olarak küçülerek sezona yeni hoca ve futbol takımıyla başlayacak.

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