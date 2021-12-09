Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için 4 aday var. 2 yerli 2 yabancı olmak üzere belirlenen adaylar şöyle:

Şenol Güneş: Beşiktaş'ta 4 yıl çalıştı, 2 şampiyonluk kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde namağlup ve lider olarak gruptan çıkma başarısı gösterdi. En güçlü aday.

Rıza Çalımbay: Sezonun geri kalanında takımı toparlayabilecek bir isim. Hem camiayı bilen hem de gittiği her kulüpte sözleşmesine "Beşiktaş isterse giderim" maddesi koyduran bir kulüp efsanesi. 2005 yılında kulüpte 10 ay çalışıp 31 maça çıkmıştı. Takım o dönem maç başına 2 puan ortalaması yakaladı.

Slaven Bilic: Yabancı hoca seçenekleri arasında kulübü en iyi tanıyan isim. 2.5 sezon Beşiktaş'ta çalıştı ve şampiyonlukların kıyısından döndü. Avrupa Ligi'nde yarı final oynatma başarısı gösterdi.

Andrea Pirlo: Beşiktaş'ın geleceği yönelik takım kurma ve dünyaca ünlü bir isimle anlaşma planı olursa ihtimaller dahilinde tutuluyor. İtalyan hoca şu anda boşta.

Sürpriz adaylar: Beşiktaş sezonun geri kalanında takımı emanet etmek için camiayı tanıyan Çağdaş Atan, İbrahim Üzülmez, Mehmet Özdilek ve Samet Aybaba gibi isimleri de değerlendirmeye alabilir. 5 teknik direktör de boşta.