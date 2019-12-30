Tolga Zengin yeniden Beşiktaş'a dönmeye yakın.
Sabah'ın haberine göre şu anda kulüpsüz olmasına rağmen hala Beşiktaş'a yakın isimlerle görüşen ve eski kaleci antrenörü Jose Sambade ile çalışmalarına devam eden Tolga Zengin, eski kulübüne dönebilir.
Tolga Zengin yeniden Beşiktaş'a dönmeye yakın.
Sabah'ın haberine göre şu anda kulüpsüz olmasına rağmen hala Beşiktaş'a yakın isimlerle görüşen ve eski kaleci antrenörü Jose Sambade ile çalışmalarına devam eden Tolga Zengin, eski kulübüne dönebilir.
Tolga Zengin'in Beşiktaş'tan herhangi bir para talebi olmayacağı ve önerilen her ücreti kabul edeceği de gelen bilgiler arasında.
36 yaşındaki kaleci, sezon başında Beşiktaş'tan ayrılmış ve hiçbir kulüple anlaşmamıştı.
Şu anda kulüpsüz olan Tolga'nın futbolu bırakma girişiminin olmaması ve çalışmalarına devam etmesi de yeni bir maceraya atılacağının işareti.
Tolga Zengin 1998 yılında altyapısından çıktığı Trabzonspor'da 2013 yılına kadar 15 sene forma giymiş, 2015-2019 arasında da Beşiktaş'ta oynamıştı.
Temmuz 2019'dan beri kulüpsüz olan 36 yaşındaki tecrübeli kaleci kariyerinde 9 defa milli takım forması giydi.