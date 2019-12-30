Tolga Zengin'in Beşiktaş'tan herhangi bir para talebi olmayacağı ve önerilen her ücreti kabul edeceği de gelen bilgiler arasında.

36 yaşındaki kaleci, sezon başında Beşiktaş'tan ayrılmış ve hiçbir kulüple anlaşmamıştı.

Şu anda kulüpsüz olan Tolga'nın futbolu bırakma girişiminin olmaması ve çalışmalarına devam etmesi de yeni bir maceraya atılacağının işareti.