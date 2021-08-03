BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Kondisyon koşuları, 5’e 2 ve dar alanda oyun çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. İdman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 18.00’de yapacağı çalışmalarla devam edecek.

İSTANBUL(DHA)



