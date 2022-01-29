Beşiktaş'ta yangın! Bir kişi feci şekilde can verdi
Beşiktaş Ortaköy'de 3 katlı bir binada yangın çıktı. Çıkan yangında 85 yaşındaki Şakir Kaba hayatını kaybetti.
29 Ocak 2022, Cumartesi 16:13 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Ortaköy'de 3 katlı bir binada yangın çıktı. Alev alev yanan binaya müdahale için itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında evde mahsur kalan 85 yaşındaki Şakir Kaba hayatını kaybetti. Kaba'nın solunum cihazına bağlı olarak yaşamını sürdürdüğü ve yatalak olduğu belirtildi.
DHA