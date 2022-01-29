Beşiktaş Ortaköy'de 3 katlı bir binada yangın çıktı. Alev alev yanan binaya müdahale için itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında evde mahsur kalan 85 yaşındaki Şakir Kaba hayatını kaybetti. Kaba'nın solunum cihazına bağlı olarak yaşamını sürdürdüğü ve yatalak olduğu belirtildi.

DHA





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