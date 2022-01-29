Türkiye Beşiktaş'ta yangın! Bir kişi feci şekilde can verdi

Beşiktaş'ta yangın! Bir kişi feci şekilde can verdi

Türkiye

Beşiktaş'ta yangın! Bir kişi feci şekilde can verdi

Beşiktaş Ortaköy'de 3 katlı bir binada yangın çıktı. Çıkan yangında 85 yaşındaki Şakir Kaba hayatını kaybetti.

29 Ocak 2022, Cumartesi 16:13 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Ortaköy'de 3 katlı bir binada yangın çıktı. Alev alev yanan binaya müdahale için itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında evde mahsur kalan 85 yaşındaki Şakir Kaba hayatını kaybetti. Kaba'nın solunum cihazına bağlı olarak yaşamını sürdürdüğü ve yatalak olduğu belirtildi.

DHA

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