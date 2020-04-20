Türkiye Beşiktaş'ta zincirleme kaza: Yaralılar var

Beşiktaş'ta zincirleme kaza: Yaralılar var

Türkiye

Beşiktaş'ta zincirleme kaza: Yaralılar var

İstanbul Beşiktaş'ta Dolmabahçe Caddesi Milli Saraylar Resim Müzesi önünde zincirleme kazaya karışan bir İETT otobüsü ağaca çarptı. Kazaya karışan 3 aracın şoförü yaralandı.

20 Nisan 2020, Pazartesi 13:19 Son Güncelleme:
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İstanbul Beşiktaş'ta iki kamyonet ve bir İETT otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 şoför yaralanırken, İETT otobüsü ağaca çarparak durabildi.

Kaza, Dolmabahçe Caddesi Milli Saraylar Resim Müzesi önünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dolmabahçe Caddesi Karaköy istikameti üzerinde Resim Müzesi'ne giriş yapmak isteyen iki kamyonet yol kenarında durunca arkadan gelen İstanbul Otobüs A.Ş'ye bağlı belediye otobüsü duramayarak kamyonete çarptıktan sonra ağaca vurdu.

Aydınlatma direğini deviren otobüs güçlükle durdu. Kazada otobüs şoförü ile iki kamyonetin sürücüleri yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza esnasında otobüsün boş olması olası bir facianın önüne geçti. Kaza nedeniyle Dolmabahçe Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Kaza yapan kamyonetlerin çekilmesinin ardından caddede trafik kontrollü olarak verilmeye başlandı.

Kamyonlar dönerken otobüs çarptı

Görgü tanığı Vedat Altın, "İki kamyon buradan Resim Müzesi'ne dönüyordu. O sırada arkadan gelen otobüs kamyona çarptı. Kazada şoförler hafif yaralandı. Onlar da hastaneye kaldırıldı" dedi.

Polisin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Olay yerinden görüntüler:



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