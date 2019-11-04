Beşiktaş'taki kaza sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı
Beşiktaş'ta Özel Halk Otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak durağa daldı. Korkunç olayda 1 kişi öldü 12 kişi de yaralandı. Olay sonrası yaşananlara dair yeni görüntüler ortaya çıktı
Otobüsün çarpmasıyla durakta bekleyen 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Otobüsten elinde bıçakla inen Şoför Necdet K., da bir kişiyi bıçaklayarak yaraladı.
Koşarak Beşiktaş İskelesi'nden denize atlayan Necdet K., denize çıkarıldıktan sonra gözaltına alındı.
O anlar kamerada
Hastanede tedavileri süren 13 yaralıdan 1'i hayatını kaybetti. Otobüs Şoförü Necdet K.'nın denizden çıkarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, denize atlayan şoförün, "Polis yok mu? Öldürün beni" şeklinde bağırdığı duyuluyor. Denize atlayan iki kişinin şoförü taşıyarak karaya çıkardığı görülüyor.
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İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda bir otobüs durağa dalmış, ilk belirlemelere göre, durakta bekleyen 2'si ağır 13 kişi yaralanmıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcüsü Murat Ongun, hastaneye kaldırılan yaralılardan Yalçın Tahir Billur'un hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Duran otobüsten elinde bıçakla inen şoför Necdet K., bir kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarak Beşiktaş İskelesi'nde denize atlamıştı.
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DHA