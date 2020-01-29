Beşiktaş kulübü saat 19:03'te Sergen Yalçın'a özel hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarından yayınladı. Beşiktaş Kulübü, futbol takımının yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için yarın taraftarının önünde imza töreni düzenleyecek. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Park’taki imza töreninin saat 19.03’te başlayacağı belirtildi. İmza töreninin Beşiktaşlı taraftarlara açık olduğu kaydedildi.

Beşiktaş efsanesine emanet

Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, futbolcu olarak Beşiktaş'ın efsaneleri arasına giren Sergen Yalçın'ı 1,5 yıllığına teknik direktörlük görevine getirdi.

Futbol hayatına Beşiktaş'ın altyapısında başlayan Sergen Yalçın, Türk futbolunun en önemli yetenekleri arasında yer aldı.

Gordon Milne döneminde Beşiktaş A Takımı ile antrenmanlara çıkmaya başlayan Sergen Yalçın 1990-1991 sezonunda itibaren siyah-beyazlı kulübün genç yeteneği olarak sahalarda yer aldı. Attığı gollerle Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonluklarda pay sahibi olan Sergen Yalçın, 1997'ye kadar siyah-beyazlı takım forması giydikten sonra İstanbulspor'a transfer oldu.

Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımdaki ilk döneminde 1991-1992 ve 1993-1994 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Taraftarların Sergen Yalçın mutluluğu

Beşiktaşlı taraftarlar eski futbolcuları Sergen Yalçın'ı sezon başından beri unutmadı.

Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde tecrübeli teknik adama protestolarını bile Sergen Yalçın tezahüratı ile gösteren siyah-beyazlı taraftarların isteği, yönetim kurulunun Yalçın ile 1,5 yıllığına anlaşmasıyla gerçekleşmiş oldu.

Beşiktaş'ın başında ilk maçı Çaykur Rizespor karşısında olacak

Sergen Yalçın, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak ilk deneyimini 20. haftadaki Çaykur Rizespor maçında yaşayacak.

Siyah-beyazlı takım, 1 Şubat Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak.





Sergen Yalçın'ı zorlu bir süreç bekliyor

Yalçın, Beşiktaş'ın başında zorlu bir görev yürütecek.

Sezon başından beri kötü performansıyla dikkati çeken Beşiktaş, ligdeki 19 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetin ardından topladığı 30 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 11 puan gerisinde bulunuyor.

Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Beşiktaş, bu sezonki 29 resmi maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.

Kötü savunmasıyla dikkati çeken siyah-beyazlı ekip, 42 gol atıp 49 gol yedi.

Sergen Yalçın, zorlu görevinde hem Beşiktaş'ın savunmasını düzeltmeye çalışacak hem de bu sezonki tek kulvar olan Süper Lig'de takımını ileriye taşımaya çalışacak.

AA