Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Alınan kararlar doğrultusunda Beşiktaş’ın, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararlarına yaptığı itirazlar reddedildi. Beşiktaş kulübü Recep Uçar, Haluk Güngör Caner Erol, Serdar Keşçi ve Ekrem Özerk Tufan için toplam 566,5 bin TL tazminat ödemesi yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

TFF Tahkim Kurulu 15 Ekim 2020 günlü (50) sayılı olağan toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

2. E.2020/227- K.2020/286

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Serdar Keşçi ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/38- K.2020/149 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Davalının itirazının reddine,

– Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 51.500,00 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

– Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

3. E.2020/228- K.2020/287

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Recep Uçar ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/39- K.2020/150 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Davalının itirazının reddine,

– Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 154.500,00 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

– Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

4. E.2020/229- K.2020/288

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Caner Erol ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/40- K.2020/154 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Davalının itirazının reddine,

– Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 120.166,67 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

– Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

5. E.2020/230- K.2020/289

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Haluk Güngör ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/41- K.2020/151 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Davalının itirazının reddine,

– Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 120.166,67 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

– Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

6. E.2020/231- K.2020/290

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Ekrem Özerk Tufan ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/42- K.2020/152 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Davalının itirazının reddine,

– Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 120.166,67 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

– Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

karar verilmiştir.











