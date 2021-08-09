Futbol Beşiktaş'tan Alex Teixiera paylaşımı

Beşiktaş'tan Alex Teixiera paylaşımı

Futbol

Beşiktaş'tan Alex Teixiera paylaşımı

Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira'nın bugün İstanbul'a geleceği duyurulmuştu. Teixeira'yı taşıyan uçak İstanbul'a geldi. Brezilyalı oyuncuyla ilgili Beşiktaş resmi Twitter hesabından paylaşım yapıldı.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 16:59 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan Alex Teixiera paylaşımı geldi. 'Kartal gol gol gol' videosu paylaşan Beşiktaş, Brezilyalı oyuncusunun tezahürata eşlik ettiği video Twitter'dan paylaşıldı.

Video kısa sürede çift haneli olarak binlerce beğeniye ulaştı.


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