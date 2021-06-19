Beşiktaş'tan Arturo Vidal açıklaması
Adı sık sık Beşiktaş ile anılan Arturo Vidal için kulüpten önemli bir açıklama geldi. Siyah beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları, 'Dürüst olmak gerekirse şu anda Vidal ile ilgilenmiyoruz. Bazı medyaların yayınladığı gibi, oyuncu için de herhangi bir teklif göndermedik. Haberin nereden geldiğini bilmiyoruz' ifadelerini kullandı.
19 Haziran 2021, Cumartesi 11:28 Son Güncelleme:
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Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, uzun suredir adı siyah beyazlı kulüple anılan Arturo Vidal'in transferiyle ilgili net açıklamalarda bulundu.
Torunoğulları, Latercera.com'da yer alan açıklamalarında transfer ile ilgili, "Dürüst olmak gerekirse şu anda Vidal ile ilgilenmiyoruz. Bazı medyaların yayınladığı gibi, oyuncu için de herhangi bir teklif göndermedik. Haberin nereden geldiğini bilmiyoruz" ifadelerini kullanarak yıldız futbolcuyu kadrolarına katmayı planlamadıklarını dile getirdi.
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