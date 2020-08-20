Beşiktaş'tan bir transfer daha!
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor’dan Brezilyalı stoper Welinton’u transfer etti.
20 Ağustos 2020, Perşembe 20:19 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor’un 31 yaşındaki Brezilyalı stoperi Welinton Souza’yı transfer etti. Türkiye Futbol Federasyonunun futbolcu bilgi bankası bölümünde Welinton’un siyah-beyazlı takımla 3 yıllık sözleşme imzaladığı bilgisi yer aldı. Süper Lig kariyeri 2017-2018 sezonunda Aytemiz Alanyaspor formasıyla başlayan Brezilyalı stoper, geçen sezon 27 resmi maçta 3 gol attı.
AA
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