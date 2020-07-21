Futbol Beşiktaş'tan Boateng açıklaması

Beşiktaş'tan Boateng açıklaması

Futbol

Beşiktaş'tan Boateng açıklaması

Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Kevin-Prince Boateng'in ayak bileğinde ödem tespit edildiği bildirildi.

21 Temmuz 2020, Salı 22:40 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Süper Lig'in 33. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile oynadığı maçta, sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan Kevin-Prince Boateng'in yapılan muayene neticesinde ayak bileğinde ödem tespit edilmiştir. Kevin-Prince Boateng'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

AA


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