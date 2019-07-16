Beşiktaş’tan Burak Yılmaz açıklaması

Siyah-beyazlı ekibin sportif direktörü Ali Naibi, Burak Yılmaz’ın transferi konusunda Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz’ın siyah-beyazlı takımda kalıp, kendilerini şampiyonluğa götüreceğini belirten Ali Naibi, "Burak Yılmaz’ın kulübümüzle iki sene daha mukavelesi bulunuyor.

Burak bu sene burada kalacak ve bizi şampiyonluğa götürecek yolda önemli katkıda bulunacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Oyuncumuzun şu andaki tek motivasyonunun bir an önce iyileşip sezona en iyi şekilde başlamak olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

DHA