Beşiktaş'ın Caner Erkin için yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Dün akşam oynanan maçta sakatlanan oyuncumuz Caner Erkin’in sağlık ekibimiz tarafından yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MR sonucuna göre; sol baldır arka adalesinde (Soleus kasında) yırtık tespit edilmiştir.

Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır."