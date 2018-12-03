Beşiktaş'tan Caner Erkin açıklaması

Beşiktaş, Caner Erkin’in çekilen MR sonucuna göre; sol baldır arka adalesinde (Soleus kasında) yırtık tespit edildiğini duyurdu

03 Aralık 2018, Pazartesi 19:13
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Beşiktaş'tan Caner Erkin açıklaması

Beşiktaş'ın Caner Erkin için yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Dün akşam oynanan maçta sakatlanan oyuncumuz Caner Erkin’in sağlık ekibimiz tarafından yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MR sonucuna göre; sol baldır arka adalesinde (Soleus kasında) yırtık tespit edilmiştir.

Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır."

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