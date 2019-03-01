Beşiktaş'tan Demirören'e teşekkür mesajı

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini bırakan Yıldırım Demirören'e teşekkür mesajı yayımladı

01 Mart 2019, Cuma 00:19 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan Demirören'e teşekkür mesajı

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini bırakan Yıldırım Demirören'e teşekkür mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüzün eski başkanlarından Yıldırım Demirören'e Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinde vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi sunar, Haziran ayında yapılacak seçime kadar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini vekaleten yürütecek olan kulübümüzün eski İkinci Başkanlarından Hüsnü Güreli'ye başarılar dileriz."

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