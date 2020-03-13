Futbol Beşiktaş'tan derbiye özel prim

Beşiktaş'tan derbiye özel prim

Futbol

Beşiktaş'tan derbiye özel prim

Beşiktaş'ta, hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürerken, yönetim futbolcuların motivasyonunu yükseltmek amacıyla özel prim verme kararı aldı.

13 Mart 2020, Cuma 09:25 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta, hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürerken, yönetim futbolcuların moral motivasyonunu yükseltmek amacıyla özel prim verme kararı aldı.

Siyah beyazlıların derbiyi kazanmaları durumunda en az 50'şer bin TL prim alacağı belirtildi.

Bu arada teknik direktör Sergen Yalçın, dün yaptırdığı antrenmanda Galatasaray maçının taktiğini çalıştırdı. Yalçın, özellikle defans oyuncularına uyarılarda bulunduğu çalışma sırasında, rakibin kontrataklarına dikkat çekti.

Öte yandan, Galatasaray derbisi öncesi sakatlık problemi yaşayan Caner Erkin'in tamamen iyileştiği ve pazar günkü maçta oynayabileceği belirtildi.

Spor Arena / İsmail ER 


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