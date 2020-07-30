Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı. Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ın getirilmesiyle birlikte yükselen bir ivme yakalayan siyah-beyazlılar, yeni sezonda zirve mücadelesi verecek bir kadro kurmak istiyor. Hem Türkiye'den hem dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdüren Kara Kartal, ilk olarak adı Fenerbahçe ile de anılan Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N'Sakala ile anlaşma sağlamıştı. Tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasının ardından bu bölgeyi güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş, yine ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündeminde olan yıldız oyuncunun transferini bitirdi. Sky Sports'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı takım, Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK'ta forma giyen Chuba Akpom'un transferinde mutlu sona ulaştı.

2 milyon euro ödenecek

Beşiktaş'ın Akpom transferi için Yunan ekibine 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Haberde 24 yaşındaki golcüyle Fenerbahçe'nin yanı sıra Anderlecht ve Gent'in de ilgilendiği vurgulandı.

Chuba Akpom kimdir?

9 Ekim 1995 tarihinde Londra'da dünyaya gelen Akpom, futbola Arsenal altyapısında başladı. Aynı takımla profesyonel futbol yaşantısına adım atan Nijerya asıllı İngiliz golcü; Brentford, Coventry City, Nottingham Forest, Hull City, Brighton ve VV St. Truiden takımlarında kiralık olarak forma giymesinin ardından 2018 yılında 1 milyon Euro karşılığında PAOK'a transfer olmuştu. Bu sezon Yunan ekibiyle 43 maçta forma giyen golcü futbolcu, 10 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Akpom, çıktığı 41 maçta 18 gol attı. 24 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor.