Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan maçta sakatlanan futbolcumuz Gökhan Gönül’ün yapılan ortopedik muayene ve Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

AA