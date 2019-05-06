Beşiktaş'tan flaş Gökhan Gönül açıklaması
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasındaki derbide Galatasaray’a 2-0 yenilen Beşiktaş’ta milli futbolcu Gökhan Gönül’ün sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan maçta sakatlanan futbolcumuz Gökhan Gönül’ün yapılan ortopedik muayene ve Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.
AA