Beşiktaş'tan flaş Gökhan Gönül açıklaması

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasındaki derbide Galatasaray’a 2-0 yenilen Beşiktaş’ta milli futbolcu Gökhan Gönül’ün sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.

06 Mayıs 2019, Pazartesi 20:34 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan flaş Gökhan Gönül açıklaması

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan maçta sakatlanan futbolcumuz Gökhan Gönül’ün yapılan ortopedik muayene ve Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

AA

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