Beşiktaş Yönetimi, futbolcuların ağustos ve eylül alacaklarını ödedi. Siyah - beyazlı kulüp, 97 milyon liralık bir ödeme yaparak eylül ayı sonuna kadar olan tüm mali yükümlülüğünü yerine getirdi.

UEFA'YA KARŞI SÖZÜNÜ TUTTU

Yeni sezonda Avrupa ve ligdeki hedeflerine ulaşma yolunda bir yol haritası belirleyen Beşiktaş Yönetimi, UEFA'ya karşı olan sözlerini de bu şekilde tutmuş oldu. Finansal Fair Play ile ilgili yapılan eylül incelemesinden geçebilme adına ağustos ve eylül maaşlarını ödeyen yönetim, bu şekilde edimlerini yerine getirmiş oldu.

Toplamda 97 Milyon lira ödeyerek, önemli bir sorunu çözmüş olan Beşiktaş Yönetimi, sonraki aylarda da mümkün olabildiği kadar sıkıntı yaşanmaması için, şimdiden ekonomik tedbirler almaya çalışacak.

SAHA İÇERİSİNDE DAHA FAZLA ÖZVERİ

Oyuncu transferleri, sponsorluk ve kredi anlaşmalarıyla, ekonomik çarkı çevirmeye çalışan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, tüm alacakların ödenmesinden sonra yakın zamanda takımla bir araya gelerek, toplantı yapacağı öğrenildi. Yönetim olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirten Orman'ın, futbolculardan ise saha içerisinde daha fazla özveri isteyeceği belirtildi.