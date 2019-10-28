Bir derbi daha geride kaldı ve Beşiktaş, Galatasaray'ı Vodafone Park'ta 1-0 mağlup etti.





Maçın ardından Beşiktaş'ın resmi twitter hesabından maçın fotoğrafları paylaşıldı. Maçın tek golünün sahibi Umut Nayir'in de fotoğrafının bulunduğu paylaşıma Vodafone Park resmi twitter hesabından "Admin Umut Nayir sandım" cevabı verilerek Galatasaray'a gönderme yapıldı.

Galatasaray'ın aylar süren Falcao transferinde Galatasaray, twitter hesabından her paylaşım yaptığında taraftarlar "Falcao sandım" cevabını veriyordu.





Falcao da resmi olarak Galatasaray'a imza attığında twitter'dan kendi transfer haberinin altına "Admin Falcao sandım" yazmıştı.



