Beşiktaş'tan George Floyd paylaşımı
Beşiktaş, ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd isimli bir siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki gösterdi.
27 Mayıs 2020, Çarşamba 18:33 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Kulübü, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde George Floyd isimli bir siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı kulübün İngilizce Twitter hesabında George Floyd'un fotoğrafı paylaşılarak, "Irkçılık, cahiller için bir sığınaktır. Ayrıştırmayı ve yok etmeyi amaçlar. Özgürlüğün düşmanıdır. Mücadele edilmeli ve kökü kazınmalıdır." ifadeleri kullanıldı.
AA