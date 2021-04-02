Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Beşiktaş'ta yönetim önümüzdeki sezon için golcü harekatına başladı. Siyah-beyazlı yönetim, Everton'dan transfer ettiği Cenk Tosun'dan bir türlü verim alamayınca transferde rotasını Ukrayna'ya çevirdi.

Kurmaylar, Dinamo Kiev'de forma giyen santrfor Gerson Rodrigues'i kadrosuna katmak için temaslara başladı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Lüksemburg formasıyla, İrlanda Cumhuriyeti'ne son dakika gol atan Rodrigues 1-0'lık galibiyetin yanı sıra ülkesinin 13 yıl sonra ilk kez dışarıda kazanmasını sağladı. Beşiktaş yönetimi de son dönemde piyasası artan 25 yaşındaki futbolcu için vakit geçirmeden temaslara başladı. Geçen yıl yarım sezon boyunca Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen ve o dönem kadro dışı kalan başarılı futbolcunun Kiev ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş yönetimi, uygun bir bonservis bedeliyle transferi sezon bitmeden noktalamak istiyor. Rodrigues, Lüksemburg'un dışında Hollanda'da Telstar, Moldova'da Sheriff, Japonya'da da Iwata formalarını terletti. Gerson Rodrigues, Dinamo Kiev ekibinde bu sezon 15 resmi maçta forma giyerken rakip fileleri 2 kez sarstı. Bir golün de pasını veren Rodrigues, yeniden Türkiye'de forma giymeye sıcak bakıyor.



