Siyah-beyazlı ekip lig tarihinde ilk kez bir maçın ilk yarısında rakip filelere 5 gol atarak tarihe geçti. Siyah-beyazlı ekip ayrıca bu sezonki en gollü galibiyetini aldı. Sezonun ilk yarısında Çaykur Rizespor'u 7-0 mağlup eden Beşiktaş, Hatayspor karşısında gol rekoru kırdı.

Beşiktaş en son 7 golü 2018-2019 sezonunda atmıştı. Siyah-beyazlı ekip o maçta yine Çaykur Rizespor'u deplasmanda 7-2 yenmişti.

Larin ikinci kez bir maçta 4 gol kaydetti

Beşiktaş'ın golcü isimlerinden Cyle Larin, Atakaş Hatayspor maçında düğümü çözen isim oldu.

11, 14, 55 ve 65. dakikalarda attığı gollerle galibiyette önemli rol oynayan Larin, 4 haftalık aranın ardından gol sevincini 4 golle yaşadı. Attığı gollerle gol sayısını 19'a yükselten Larin, 15 golü bulunan Vincent Aboubakar'ı geride bırakarak siyah-beyazlı ekibin en golcü ismi oldu. Kanadalı forvet, sezonun ilk yarısında oynanan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğü ile sona eren Çaykur Rizespor maçında da 4 gol kaydetmişti.

Larin son golünü Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında kaydetmişti.

Sergen Yalçın: Beklediğimiz bir skor değildi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, "Kazandığımız için mutluyuz. Bizim için 3 puandan çok daha fazlasını ifade eden bir maç oynadık. Bizim için 3 puandan fazlasıydı. Final yolunda maçlar çok zor. Herkes çok mücadele edip elinden gelenin en iyisini yapıyor. Alınan skor biraz fantastik. Beklediğimiz bir skor değildi." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında soru almayan Yalçın, "15 dakikada 3 gol gelmesi rakibin direncini erken kırdı ve farklı bir skor ortaya çıktı. Oyuncularımın iştahı, arzusu, motivasyonları bugün için maksimum seviyedeydi. Sezonun en iyi 45 dakikasını oynadık diyebilirim. Hepsine teşekkür ediyorum. Şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aştık. Kalan 3 haftalık bölümde daha iyi oyun ve daha fazla mücadele ederek ipi göğüslemek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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