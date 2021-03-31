Futbol Beşiktaş'tan Halil Umut Meler açıklaması

Beşiktaş'tan Halil Umut Meler açıklaması

Futbol

Beşiktaş'tan Halil Umut Meler açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacakları maça atanan hakem Halil Umut Meler ile ilgili açıklama yaptı.

31 Mart 2021, Çarşamba 23:47 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, hakem Halil Umut Meler'in milli takım arası öncesinde Fenerbahçe ile oynanan derbi maçı da yönettiği hatırlatılarak, "Merkez Hakem Kurulu'nun Halil Umut Meler'i, hem teknik direktörümüzün açıklamasının ardından hem de tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde üst üste ikinci kez Süper Lig maçımıza hangi saiklerle atadığını merak ediyoruz. Umuyoruz ki, bu atamanın makul bir açıklaması vardır. Merkez Hakem Kurulu’ndan ivedilikle konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz." denildi.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Hakem Halil Umut Meler rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Hakem arkadaştan hiç memnun değiliz, inşallah bir daha kendisini Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz. Daha önce de bizim maçları yönetti. Biz böyle enteresan maç yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

AA

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