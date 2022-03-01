Beşiktaş’tan Josef De Souza açıklaması
Beşiktaş, Josef de Souza’nın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
01 Mart 2022, Salı 20:18 Son Güncelleme:
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Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı müsabaka sonrasında sol uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza, Acıbadem Altunizade Hastanesi´nde MR görüntülemesinden geçmiş, sporcumuzun sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanmıştır. Josef de Souza´nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
DHA
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