Futbol Beşiktaş’tan Josef De Souza açıklaması

Beşiktaş’tan Josef De Souza açıklaması

Futbol

Beşiktaş’tan Josef De Souza açıklaması

Beşiktaş, Josef de Souza’nın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

01 Mart 2022, Salı 20:18 Son Güncelleme:
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Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı müsabaka sonrasında sol uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza, Acıbadem Altunizade Hastanesi´nde MR görüntülemesinden geçmiş, sporcumuzun sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanmıştır. Josef de Souza´nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

DHA

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