Beşiktaş'tan Josef Sural için anlamlı hareket

Beşiktaş'tan Josef Sural için anlamlı hareket Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında 13 Mayıs Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçta konuk takım taraftarlarının yer alacağı tribünün adını "Josef Sural Misafir Tribünü" olarak değiştirdi