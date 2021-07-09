Futbol Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal açıklaması

Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal açıklaması

Futbol

Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısının ardından Rachid Ghezzal'ın transfer durumu hakkında konuştu.

09 Temmuz 2021, Cuma 00:48 Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ın kadrosunda tutmak istediği Ghezzal için başkan Ahmet Nur Çebi’den açıklama geldi.

Gün içinde Ghezzal’ın menajeriyle bir araya gelen Çebi, Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası yaptığı kısa açıklamada "Ghezzal için menajeriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Kendisiyle ilgili görüşmelerimiz olumlu gidiyor ama henüz kulübüyle olan durumu daha çözemedik. Görüşmelerimiz devam edecek" dedi

DOLMABAHÇE'DE GÖRÜŞTÜLER

Beşiktaş yönetimi, Rachid Ghezzal’ın menajeriyle bu sabah 11.30’da Vodafone Park’ta görüşme gerçekleştirdi.

Rachid Ghezzal’in menajeri ile Beşiktaş cephesi arasında bir görüşme daha yapılacağı belirtiliyor.

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