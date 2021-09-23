Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçının etkileri sonraki haftalarda da sürecek. Puan kaybıyla beraber Valentin Rosier'in kırmızı kartı da can sıkmıştı. Bu sabah ise , 6 Beşiktaşlı teknik ekip görevlisin PFDK'ya sevk edildi.

Ardından sakatlardan da haber geldi. Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle: Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Rachid Ghezzal ile Welinton Souza’nın uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

İki oyuncunun Altay maçında oynayamayacağı kesin ancak Ajax karşısındaki durumları henüz net değil. Dizinden sorun yaşayan Batshuayi ise Ajax maçına büyük ihtimalle yetişecek ancak Altay karşısında riske edilmeyecek.

Beşiktaş'ta Altay karşısına eksikler şöyle: Batshuayi, Ghezzal, Welinton, Vida, N’Koudou, Teixeira, M. Topal, Necip, Rosier