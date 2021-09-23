Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: İki oyuncu Altay maçında yok
Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçının faturası ağır oldu. Puan kaybının üzerine PFDK sevkleri, kırmızı kart ve sakatlıklar da eklendi. Ghezzal ve Welintonda Altay maçında oynayamayacak.
23 Eylül 2021, Perşembe 12:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçının etkileri sonraki haftalarda da sürecek. Puan kaybıyla beraber Valentin Rosier'in kırmızı kartı da can sıkmıştı. Bu sabah ise , 6 Beşiktaşlı teknik ekip görevlisin PFDK'ya sevk edildi.
Ardından sakatlardan da haber geldi. Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle: Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Rachid Ghezzal ile Welinton Souza’nın uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
İki oyuncunun Altay maçında oynayamayacağı kesin ancak Ajax karşısındaki durumları henüz net değil. Dizinden sorun yaşayan Batshuayi ise Ajax maçına büyük ihtimalle yetişecek ancak Altay karşısında riske edilmeyecek.
Beşiktaş'ta Altay karşısına eksikler şöyle: Batshuayi, Ghezzal, Welinton, Vida, N’Koudou, Teixeira, M. Topal, Necip, Rosier