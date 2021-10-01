Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin hakemler ile ilgili yaptığı açıklamalara resmi internet sitesinden cevap vermişti. Beşiktaş Kulübü de resmi internet sitesinden Sivasspor'a cevap verdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin söz konusu açıklamalarında, ne yarınki rakibimiz Demir Grup Sivasspor Kulübü'nün ne de ilgili maçta görev yapacak hakemlerin ismi hiçbir şekilde geçmemiştir. Hal böyle iken; Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin beyanlarının, Demir Grup Sivasspor maçımızda görev yapacak hakemleri baskı altına alma amaçlı yapılmış gibi ifade edilmesi gerçekle hiçbir şekilde örtüşmemektedir" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Anadolumuzun güzide temsilcilerinden Demir Grup Sivasspor Kulübü tarafından bugün yapılan açıklama üzerine tarafımızca kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulmuştur. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Hollanda'da basın mensuplarıyla yapmış olduğu sohbet toplantısında, Demir Grup Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada ifade edilenlerin aksine sezon başından beri Futbol A Takımımızın, hatta Süper Lig'de mücadele eden diğer rakiplerimizin de hatalı hakem kararları nedeniyle yaşanan mağduriyetleri dile getirmiş ve bu konuyla ilgili olarak Süper Lig'e verilecek milli maç arasında detaylı değerlendirmelerde bulunacağını belirtmiştir.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin söz konusu açıklamalarında, ne yarınki rakibimiz Demir Grup Sivasspor Kulübü'nün ne de ilgili maçta görev yapacak hakemlerin ismi hiçbir şekilde geçmemiştir. Hal böyle iken; Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin beyanlarının, Demir Grup Sivasspor maçımızda görev yapacak hakemleri baskı altına alma amaçlı yapılmış gibi ifade edilmesi gerçekle hiçbir şekilde örtüşmemektedir.

Kulübümüzün, Futbol A Takımımızın maçlarında görev yapacak hakemleri baskı altına almak gibi bir düşüncesi söz konusu dahi olamaz. Beşiktaş JK olarak; başta futbolcularımız olmak üzere diğer takımların futbolcularının da alın terlerinin karşılığını adil yönetimler sonucunda alması taraftarıyız."

DHA