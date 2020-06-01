Futbol Beşiktaş'tan TFF'ye 2020-2021 Süper Lig sezonuna isim önerisi

Beşiktaş'tan TFF'ye 2020-2021 Süper Lig sezonuna isim önerisi

Futbol

Beşiktaş'tan TFF'ye 2020-2021 Süper Lig sezonuna isim önerisi

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF), 2020-2021 Süper Lig sezonuna Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin verilmesini önerdi.

01 Haziran 2020, Pazartesi 19:12 Son Güncelleme:
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisinin ülkemizdeki ilk vakalarını teşhis ve tedavi eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, muayeneler sırasında virüsten etkilenmiş ve 1 Nisan 2020 tarihinde aramızdan ayrılmıştı. Ülkemizin Kovid-19 pandemisiyle mücadelesinde sembol bir isim olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının yaşatılması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu'na, 2020-2021 Süper Lig sezonuna 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' isminin verilmesini talep eden bir dilekçe ile başvuruda bulunduğumuzu kamuoyuna duyurur, Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri yer aldı. 

AA


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