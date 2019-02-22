Besin alerjisi ülkemizde hızla yayılıyor

Batı ülkelerinde yüzde 5-8 oranında görülen besin alerjisinin ülkemizde de artış trendinde olduğunu belirten Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Zeynep Ayyıldız, besin alerjisindeki artışın, genetik ve giderek değişen çevresel değişikliklerle yakından ilişkili olduğunu vurguladı.

Besin alerjisinin en sık bebeklik ve erken çocukluk döneminde görüldüğünü belirten Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Zeynep Ayyıldız, inek sütü, yumurta sarısı ve akı, buğday ile fıstık, fındık gibi kuruyemişlerde alerji saptandığını söyledi.

BELİRTİLERİ NELER?

Doç. Dr. Ayyıldız alerji belirtilerini şöyle sıraladı:

"Besin alerjisi olan bebekte ciltte kabarık döküntüler ve egzama, bağırsak sistemi etkilenmesine bağlı dışkıda kan, mukus (sümük), kusma, ishal gibi bulgular ve solunum sistemi etkilenmesine bağlı öksürük, hırıltılı solunum, hapşırık, burun tıkanıklığı gibi bulgular görülebiliyor. Besin alerjisi sadece anne sütü alan bebekte de ortaya çıkabiliyor. Anne sütünden geçen besin proteinlerine bağlı egzama ve dışkıda kan ve mukus görülebiliyor. Besin alerjisi şüphesi olan bebeklerin çocuk alerji uzmanı tarafından değerlendirilmesi alerji testlerinin yapılması ve çocuğa ve/veya anneye verilecek diyet önerilerinin ilgili besin saptandıktan sonra yapılması oldukça önemli. Aksi taktirde annenin yetersiz beslenmesine bağlı anne sütü kalitesi düşüyor, çocuk gereksiz yere önemli bir besinden mahrum kalabiliyor.”

Doç. Dr. Ayyıldız ayrıca, besin alerjisi saptanmış bir çocuğun yakından izlenmesi gerektiğini belirterek, "Besin alerjisinin çoğu yaşla birlikte düzeliyor ancak her çocuğa göre geçme yaşı farklılık gösteriyor. Bu nedenle uygun takiple alerji seviyesi izleniyor ve gereksiz yere uzun süreli diyetin de önüne geçilmiş oluyor” dedi.