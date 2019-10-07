Besin alerjisinde kullanabileceğiniz gıda alternatifleri

Bazı besinlere gösterilen reaksiyon yaşamı da kısıtlıyor. Beslenmede karşılaşılan bazı yasaklar tüm ailenin yaşam biçimini ve mutfağını da etkiler. Beslenmede güvenli gıdalar ve bu gıdalarla hazırlanmış tarifler önem taşıyor. Bu yüzden alerjik etkileri olan bazı gıdaların yerine kullanabileceğiniz alternatifler besinler bulunuyor. Peki, yumurta, süt, buğday unu ve rafine şeker yerine ne kullanmalıyız? İşte besin alerjilerinde kullanabileceğiniz gıda alternatifleri…

Besin alerjisi belirtileri nelerdir?

Anafilaksi kişinin alerjenle temasından sonra, ani oluşan ciddi ve hayati tehlike taşıyan bir alerjik reaksiyondur. Çok çeşitli olabilen belirtiler arasında ürtiker, anjiyoödem, kaşıntı, dudak, dil ve boğazda şişme, seste kalınlaşma, boğazda tıkanma hissi öksürük, hırıltılı ya da hışıltılı nefes, nefes darlığı, solunum yetmezliği yutkunmada veya konuşmada güçlük, karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, ishal, kas spazmı, terleme, dışkı veya idrar kaçırma, kalp atışlarında düzensizlik, tansiyon ve nabızda düşme, hipotermi (vücut ısısında düşme), baş dönmesi, baş ağrısı, gözlerde kararma ve bilinç kaybı sayılabilir.

1 yumurta yerine kullanabileceğiniz alternatifler

• 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 yemek kaşığı sıvı (Su veya bitkisel süt olabilir.) ve 1 yemek kaşığı sirke karışımı

• 1/4 su bardağı ılık suda çözünmüş 1 çay kaşığı maya

• 1,5 yemek kaşığı su, 1,5 yemek kaşığı soğuk sıkım sızma zeytinyağı ve 1 çay kaşığı kabartma tozu karışımı

• 2 yemek kaşığı nohut unu ve 2 yemek kaşığı su karışımı

• 1 yemek kaşığı kayısı veya balkabağı püresi

• 1/2 olgun muz püresi

• 1/4 su bardağı elma veya erik püresi

• 3 çay kaşığı fıstık ezmesi

• Aquafaba (nohut suyu)

Bir yumurta sarısı için 1 yemek kaşığı, bir yumurta beyazı için

2 yemek kaşığı, bir tam yumurta için 3 yemek kaşığı aquafaba

• 1 yemek kaşığı keten tohumu unu, 3 yemek kaşığı sıcak su (Kıvam alana kadar karıştırılmalıdır.)

• 1 yemek kaşığı chia tohumu, 1/3 su bardağı su (Karıştırılıp 15 dakika bekletilmelidir.)

1 su bardağı süt yerine

• 1 su bardağı su ya da alerjiniz olmayan bir meyve suyundan

• 1 su bardağı ve 1 yemek kaşığı soğuk sıkım sızma zeytinyağı karışımı

Bitkisel Sütler

• Pirinç sütü

• Yulaf sütü

• Badem sütü

• Fındık sütü

• Hindistancevizi sütü

• Amino asit bazlı mama (Pişirilmemelidir)

Buğday unu yerine glütensiz un alternatifi

• Beyaz ya da esmer pirinç unu

• Ata tohumu ve/veya organik mısır unu

• Darı unu

• Karabuğday unu

• Nohut unu

• Mercimek unu

• Fasulye unu

• Bezelye unu

• Patates unu

• Kinoa unu

• Badem unu

• Hindistancevizi unu

• Kestane unu

Rafine şeker yerine kullanabileceğiniz alternatifler

• Keçiboynuzu unu (Kakao yerine de geçer.)

• Hurma, gün kurusu kayısı, kuru erik, kuru incir, kuru üzüm gibi kurutulmuş tatlı meyveler

• Muz, elma, şeftali, kayısı, kavun, üzüm gibi tatlı çiğ meyveler

• Ev yapımı şekersiz reçel

• Organik elma suyu konsantresi

• Organik elma, nar, incir veya keçiboynuzu özü

• Organik akçaağaç şurubu

• Soğuk sıkım pekmez (Çiğ olarak kullanılmalı, pişirilmemelidir.)

• Bal (Çiğ olarak kullanılmalı, pişirilmemelidir.)

*Alternatif besinler ile ilgili bilgiler Alerji ile Yaşam Derneği ve Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği’nin Alerji Dostu Tarifler kitabından alınmıştır.