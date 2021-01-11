BES’in katılımcı sayısı 12 milyonu aştı

Benli, “Bireysel Emeklilik Sistemi ve otomatik katılım uygulamasında 2020 yılının 11 aylık döneminde fon büyüklüğünde yüzde 30’a yakın önemli bir artış oldu. Bu durum salgın döneminde sisteme olan güvenin de bir işareti olarak değerlendirilmektedir” dedi.

Aktif büyüklük 290 milyar TL’ye ulaştı

Prim üretiminde kasım sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.1 büyüme yaşandığını kaydeden Benli; hayat dışı branşlarda yüzde 17.5 artışla 59,4 milyar TL ve hayat branşında yüzde 33,5 artışla 13,3 milyar TL olmak üzere toplam 72,7 milyar TL prim üretimi gerçekleştirildiğini söyledi. Benli, “Sigorta şirketlerinin 2020’nin üçüncü çeyreği itibarıyla aktif büyüklüğü yaklaşık 290 milyar TL’ye ulaştı” dedi. Sigorta sektörünün pek çok projeye sağladığı teminatla Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliğinde kritik bir fonksiyon üstlendiğini ifade eden Benli; şöyle devam etti: “Ödediğimiz tazminatlarla bir yandan kişi ve kurumları korurken diğer yandan devletin yükünü hafifletiyoruz. Sektör olarak 2019 yılında 3.6 milyar TL’si hayat ve 35.9 milyar TL’si hayat dışı olmak üzere toplam 39.6 milyar TL tazminat üstlenmiş durumdayız. 2020’nin üçüncü çeyreği itibarıyla üstlendiğimiz tazminat tutarı 31.4 milyar TL’ye ulaştı.”

Hayat branşı haziran ve temmuzda yüzde100 büyüdü

Bireysel kredi hacmindeki büyümenin, Türkiye’de hayat sigortaları prim üretimindeki en önemli etkenlerden biri olduğuna dikkati çeken Benli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Pandemi sürecinde gerçekleşen faiz indirimlerinin etkisiyle konut, araç ve ihtiyaç kredileri hacminde artış yaşanırken; bu artışlarla birlikte kredi bağlantılı sigortaların ağırlıklı olduğu hayat branşında da 2020 yılının Haziran ve Temmuz aylarında aylık bazda yüzde 100’ün üzerinde büyüme gerçekleşti. Hayat branşında 2020’nin 10 aylık döneminde yüzde 41 seviyesinde büyüme ile yazılan prim tutarı 12.2 milyar TL seviyesini aştı. Ekim 2020 itibarı ile mevcut veriler ışığında yapılan projeksiyonda; 2020 yılının tamamında hayat sigortalarındaki brüt prim üretiminin 14 milyar TL civarında gerçekleşmesi beklenmektedir.”