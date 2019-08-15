Beşinci kattan düşen bebek ağır yaralandı

2 yaşındaki Eymen Gazi Bulut, annesinin evin içerisinde bulunduğu sırada oyun oynadığı 5. kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin fark etmesi ile 112 Acil Yardım hattından yardım istendi. Olay yerine gelen ambulansla alınan yaralı bebek Sivas Numune Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Bebeğin bir bacağının kırıldığı hayatı tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olay sonrası polis ekipleri bebeğin düştüğü balkonda ve zeminde incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİVAS (İHA)