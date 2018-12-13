  • Haberler
  • Dünya
  • Beşinci kattan düşen çocuğu, zemine çarpmak üzereyken yakaladılar

Beşinci kattan düşen çocuğu, zemine çarpmak üzereyken yakaladılar

Annesi markete gittiği sırada 5'inci kattaki evlerinin penceresinden sarkan 5 yaşındaki çocuğu fark edenler binanın altına koştu

13 Aralık 2018, Perşembe 17:48 Son Güncelleme:
A A
Beşinci kattan düşen çocuğu, zemine çarpmak üzereyken yakaladılar

Rusya'da kaydedilen bir görüntü yürekleri ağza getiriyor. Annesinin markette olduğu sırada 5'inci kattaki dairenin camından sarkan 5 yaşındaki çocuğu fark eden bir kadın yardım isteyince, yoldan geçen iki kişi binanın altına koştu.

Kadının, çocuğun bulunduğu daire sahiplerini ikaz etmek için binaya girdiği sırada, iki adam kollarını açarak çocuğun düşme ihtimaline karşı hazırlık yaptı. 

Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki adamın aşağı düşmekte olan çocuğu havada yakaladıkları görülüyor. Çocuğu yakaladıktan sonra adamlardan birinin bileğini tutarak acıyla kıvrandığı görülüyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.