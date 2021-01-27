Besinlerden en iyi nasıl faydalanır?

Haşlama denince akıllara ilk gelen besin belki de makarnadır. Birçoğumuz makarnayı bol suda haşlar ve haşlama suyunu dökeriz. Ancak bu makarnadan alacağımız besin değerinin kaybına yol açar. Suda eriyen vitaminler haşlama suyuna geçer ve biz haşladığımız makarnanın suyunu döktüğümüzde aslında bu vitaminlerin de büyük bir kısmını dökmüş oluruz.

Peki, ne yapalım?

1. seçenek:

Makarnayı az suda pişirmek besin kaybını minimize etmeye yardımcı bir yöntemdir. Pişireceğiniz makarna miktarının yaklaşık 1.5 katı su ve biraz tuz ekleyerek, aynı pilav gibi kısık ateşte pişmeye bırakabilirsiniz.

2. seçenek:

Haşlama yöntemi tercih edilecekse de haşlama suyunu makarnanın sosunda veya çorbanızda kullanmanız besin değeri açısından daha uygun olacaktır. Haşladığımız tüm sebzelerde yine aynı kayıp söz konusudur. Sebzeler için buharda pişirme tekniği kullanılabilir veya haşlanan sebze suları yine çorbalarda kullanılabilir.

Diyetisyen Burcu Akgül