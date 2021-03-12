Besinleri tanıyorum

Bir çocuk, doğal olarak, akşam yemeğinde neden gofret değil de köfte yediğini bilemez. Bu noktada yetişkine, ebeveyne, çocuğun bakımıyla ilgilenen her bireye düşen rol büyük. Çocuklara besinler genel olarak tanıtılır, ne için yedikleri anlatılırsa beslenmek çok daha keyifli bir hal alacaktır. Oldukça sık kullandığımız “Süt içersen boyun uzar” cümlesini kurmak ve hatta daha meraklısına sütün içerisindeki kalsiyumu anlatmak gibi. “Şimdi bu köfteyle kasların güçlenecek”, “Bu meyveler seni hastalıklardan korumaya yardımcı olacak” gibi örnekler üzerinden çocuklara besinleri tanıtmak “Tabağını bitirmezsen büyüyemezsin” cümlesinden çok daha işlevsel olacaktır. Çok fazla detaya inmeden, anlayacakları dilden basitçe anlatmaya çalışın. Çocukların her konuda olduğu gibi beslenme hakkında da soru sormasına izin verin ve elinizden geldiğince sorularını yanıtlamaya çalışın. Bir bakmışsınız tencere yemeğini hiç sevmeyen çocuk, birden ağzı kulaklarında kereviz yer olmuş.





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