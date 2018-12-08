Besiye destek ucuz et

Gülten UĞURLU/POSTA

İzmir Ticaret Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Migros Taze Et İşleme Tesisi’nde (MİGET), açıklamalarda bulunan Cem Rodoslu, “Et işleme üssümüz MİGET, Avrupa’da da ilk 10 arasında. 5 yıl önce açtığımız tesisimize 100 milyon lira yatırdık. Yıllık 62 bin ton üretim kapasitesiyle, her gün 81 ile taze et sağlıyoruz. Et satışımızı son 5 yılda 3 kat artırdık, günde 200 ton satıyoruz" diye konuştu.

1000'DEN FAZLA ÜRETİCİ

Kırmızı ette uygun fiyatın yakalanabilmesinde en önemli unsurun, üreticinin desteklenmesi olduğunu belirten Cem Rodoslu, şunları söyledi: “Kırmızı et için yaptığımız yatırımlar ve alımlarla Türkiye’de besiciliğin gelişimine destek veriyoruz. 1000’den fazla besici ile çalışıyoruz. Besiciyi, yem ve bütün konularda bilgilendiriyoruz. Hammaddemizi alarak onları ayakta tutuyoruz.”

Migros İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu

FİRE YARI YARIYA AZALDI

Türkiye’de kayıtlı 12 bin kasap var. Bunun yüzde 25’inin yani 3 bininin Migros’ta çalıştığını belirten CemRodoslu, etin ziyan edilmemesinde kasabın önemli olduğunu söyledi. Bu nedenle Migros Perakende Akademisi’nde 180 saatlik eğitimle, kendi kasaplarını yetiştirdiklerini belirten Rodoslu, “Yenilikçiüretim hattı, ambalajlama tekniği ve uzman kasaplarımızla, ette fireyi yarı yarıya azalttık” dedi.

'YAKIN GELECEKTE ZAM GÖRMÜYORUM'

Et ürünlerini geçen yılın aynı dönemine göre fiyat artışı olmadan satışa sunduklarını belirten Cem Rodoslu, “Yani bu yıl et fiyatları, sabit sıfır enflasyonda duruyor. Yakın gelecekte zam görmüyorum” dedi.