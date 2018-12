Besiye destek ucuz et Türkiye’de kişi başı et tüketimi 14.6 kilogram. Bu, Avrupa’da 30 kilogramın üzerinde. Halkın uygun fiyata et alabilmesi için hükümet, Et ve Süt Kurumu üzerinden adımlar atarken özel sektör de maliyetleri düşüren girişimlerde bulunuyor. Migros, son 5 yıldır kendi etini üretiyor. Migros İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu, “Türkiye’de kendi etini kendi üreten tek perakendeciyiz" dedi