Ekonomi BES'le ilgili kanun teklifinde kritik gün çarşamba

BES'le ilgili kanun teklifinde kritik gün çarşamba

Ekonomi

BES'le ilgili kanun teklifinde kritik gün çarşamba

TBMM Genel Kurulu'nda, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmeleri çarşamba gününe kaldı.

18 Ocak 2022, Salı 22:29 Son Güncelleme:
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri yarına kaldı. Teklifin maddeleri oylandı, ancak teklifin tümü üzerindeki oylama yarın yapılacak birleşime ertelendi. 

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)

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