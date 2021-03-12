Ekonomi BES'le ilgili son dakika kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

BES'le ilgili son dakika kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Ekonomi

BES'le ilgili son dakika kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Son dakika BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ekonomi reform paketini açıkladı. Açıklanan en önemli maddelerden biri de BES'e yönelik alınan kararlar oldu. Bu karar kapsamında artık 18 yaş altı da BES'e girecek ve yüzde 25 devlet desteği alabilecek

12 Mart 2021, Cuma 16:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son dakika haberi... BES'le ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni alınan kararı açıkladı. Bu karara göre 18 yaş altı gençler de BES'e dahil olacak ve devlet desteği alabilecek.

18 YAŞ ALTI DA BES'E DAHİL OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BES'in gelişmesi ve derinleşmesine katkı sağlıyoruz. BES'i çok daha genişletilmiş kesimlere yaygınlaştırıyoruz, 18 yaş altındaki çocuklarımızın sisteme girmesinin önündeki engelleri kaldırıyoruz. Bu süreci yüzde 25 devlet katkısıyla kamunun üzerine düşen sorumluluğu da yerine getiriyoruz. Böylece tasarruf alışkanlığı ve finansal okuryazarlık bilincinin gelişmesini teşvik ediyoruz. Sandık ve vakıf gibi kurumların emeklilik birikimlerinin 2023 yılı sonuna kadar BES'e aktarımına imkan veriyoruz. Türkiye birçok alanda gelecek vadeden işler geliştiriyor. Gururumuzu kabartan bu gibi projeler aksamasın diye kitle fonlaması platformlarını hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

BES NEDİR?

Bireysel Emeklilik Sistemi, kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan özel emeklilik sistemidir. Kişiler bu sisteme gönüllü katılarak, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir oluşturur.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
‘Yüreği kaldırmayan’ların Hareket’i...
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Bu faizlerle kirada oturmak mı ev almak mı?
Bilal Emin Turan
Ekrem Sarısu
Anneniz ya 1104 gün daha prim ödeyecek ya da 2025'i bekleyecek
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
İstanbul'un enerjisini tek başına karşılayacak
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
Onun arabası var mı?
Özlem Denizmen
Erkut Can
Bu serbestlik erken oldu galiba
Erkut Can
Murat Gülderen
Kadınlara özel ücretsiz eğitim
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi reform paketini açıkladı! İşte tüm detaylar...