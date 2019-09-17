Beslenme çantasında olması gerekenler

Fatma Nur Çalışır, kahvaltının gece boyunca aç kalmış ve kan şekeri düşmüş bireyin metabolizmasının canlanmasına, konsantrasyonun güçlenmesine yardımcı olduğunu belirtti.

OKUL BAŞARISINA KATKI SAĞLAR

"Kahvaltı, çocuğunuzun dersteki dikkatini arttırır, okul başarısına katkı sağlar" diyen Çalışır, "Günün en önemli öğünüdür. Kahvaltıda olması gerekenler; süt ya da taze sıkılmış meyve suyu, birkaç parça ceviz ya da fındık/badem, çocuğunuzun ihtiyacı kadar peynir, yumurta, ekmek, söğüş sebzeler…

ÇOCUKLARI DİNÇ TUTUYOR

Kahvaltı çocukları günün ilk saatlerinde dinç tutabiliyorken birkaç saat içinde etkisini yitirir. Bu nedenle ara öğünlerde tüketecekleri yiyecekleri içeren bir beslenme çantası şarttır. Beslenme çantası, çocukların abur cubura olan ihtiyaçlarını ortadan kaldırır. Sağlıklı beslenme adına büyük bir adımdır" değerlendirmesinde bulundu.

BESLENME ÇANTASINDA OLMASI GEREKENLER

Okul çağındaki çocukların beslenme çantasında olması gerekenleri de şöyle sıraladı:

"Bol su, süt/ayran, havuç, salatalık gibi hafif atıştırmalıklar, mevsim meyveleri ya da kuru meyveler, tam tahıllı bol sebzeli, peynirli küçük sandviç, taze sıkılmış meyve suları, ev yapımı kek, kurabiye, kuru yemişler ve tabii ki ıslak mendil, peçete şeklinde sıralanabilir.

BOL SU

Bunun yanı sıra çocuklarımıza bol su içme alışkanlığı kazandırmalı, her birinin günde 3 ana 2-3 minik ara öğün şeklinde düzenli beslenmesini sağlamalıyız." Ödül veya kutlama ya da hafta sonu aktivitesi olarak çocukları fast-food mekanlarına götürmenin yapılan en büyük hatalardan birisi olduğunun altını çizen

FİZİKSEL AKTİVİTE PLANLAMALIYIZ

Çalışır, "Maalesef bu davranışımızla çocuklarımıza bu tarz beslenmeyi özendirmiş oluruz. Sağlıklı bir birey ve başarı dolu bir okul yılı geçirmek için hafta sonlarını onlar için çeşitli fiziksel aktiviteler planlamalıyız" şeklinde konuştu.

DHA



