Beslenme çantasında olması gerekenler

Çocuklar, okul çağında hayatlarının sonuna kadar devam edecekleri alışkanlıkları kazanırlar. Çocuklarımızın sağlıklı büyümesi için günlük beslenmeleri 5 besin grubunu içermeli. Besin gruplarını kısaca hatırlayalım: n Süt ve süt ürünleri grubu (süt, yoğurt, peynir, kefir). Et ve et ürünleri grubu (et, balık, hindi, yumurta). Tahıl grubu (buğday, çavdar, yulaf, pirinç, bulgur). n Sebze ve meyve grubu. Yağ grubu. Besin gruplarının dışında şu kurallara da dikkat etmeliyiz:

* Besinler çeşitli olmalı.

* Sağlıklı kilo korunmalı.

* Liften zengin besinler tüketilmeli.

* Yağ ve şeker sınırlandırılmalı.

* Vitamin ve mineraller yeterli düzeyde alınmalı.

SAĞLIKLI BESLENMEYE TEŞVIK EDIN

6-12 yaş grubu çocuklar, yılda ortalama 5 cm uzarlar ve 2.5 kilo ağırlık kazanırlar. Bu dönemde çocuklar diğerlerini izleyerek öğrenir. Ebeveynler, arkadaşlar, öğretmenler, çocuğun neyi, nasıl yediğini etkiler. Iştahı ve besin seçiminde hızlı değişiklikler olabilir. Çocuğunuzu gözlemlemeye çalışın ve onu sağlıklı beslenmesi için teşvik edin. Çocuklar yemeklerini çantalarında taşımaktan çok hoşlanırlar. Bu, onlara tek başlarına yemek yemenin keyfini yaşatır, özgüven aşılar

ÖRNEK BESİNLER

Muz, elma, armut, üzüm gibi kolay yenebilecek taze meyveler. l Kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm gibi kuru meyveler. l Fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar. l Ev yapımı, az şekerli, kuru meyveli kek ya da kurabiye. l Sebzeli veya peynirli börek. l Sandviç (ton balığı, ızgara tavuk, peynir yanında, marul, salatalık, domates, yeşil biber). l Sıvı yağ, tam buğday unu ve az yağlı peynirle hazırlanmış poğaça. l Peynirli ve sebzeli mini pizza. l Gazlı ve şeker yüklü içecekler yerine kutu süt, ayran, kefir ya da katkısız meyve suyu. l Çocuklarda su tüketimi de çok önemlidir. Su içmeye teşvik etmek için beslenme çantasının içine matara veya şişe ile su koymak güzel bir çözümdür.