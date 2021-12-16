Çok sayıda tanımı olan kültür, en basit haliyle; toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi veya manevi her şey olarak tanımlanıyor. Gelin biz bunu iyice küçültelim ve “aile”yi ele alalım. Her cumartesi akşamı ailece kitap okumak, çarşamba akşamı yapılan büyükanne ziyaretleri veya pazar sabahı birlikte yapılan sabah kahvaltıları...

Peki beslenme? Beslenme kültürü diye bir şey de var mıdır ve biz bunu çocuklarımıza aktarır mıyız? Sizin evinizde pişen kereviz yemeği komşunuzda pişenden farklı değil midir? İçine eklediğiniz farklı bir baharat olabilir mi? Ya da kereviz sizin evde zeytinyağlı ve soğuk olarak tüketilirken komşuda kıymalı ve sıcak olarak yeniyor olabilir mi? Elbette ki olabilir. Çünkü ebeveyninizden veya onların ebeveynlerinden komşunuz öyle, siz böyle görmüşsünüzdür.

“Ama ben farklı bir şey daha koyuyorum” derseniz de tam üstüne bastınız, çünkü kültür değişkendir derim. Onu olduğu gibi değil, kendimize göre uyarlar (tıpkı çocuklarımızın da yaptığı ve yapacağı gibi) cebimize koyarız. İnsanların acıkması ve açlığını gidermek için yemek yemesi fizyolojik bir ihtiyaçken; bu açlığı nasıl, ne zaman ve ne seçerek giderdiğini aslında kültürel olarak açıklayabiliriz. “Bu evde akşam yemekleri saat tam 20.00’de, önden mutlaka çorbayla ve ana yemek et vb. olarak yenir” örneğini ele alalım. Saatin 20.00 olmasının bir sebebi olmalı (ailenin en geç eve geleni 20.00’de geliyor olabilir) çünkü evdeki her bireyin tam 20.00’de acıkmasını bekleyemeyiz.

O evin çalışan ebeveynlerinin, okul çağındaki çocuk veya çocuklarını göz önünde bulundurmamız gerekir. Olasılıklara bakalım. Annenin, babanın ve çocukların öğle yemeği saati bir olmayabilir. Anne öğle yemeği yemiyor olabilir veya baba, anneden daha doyurucu bir öğle yemeği yiyor olabilir. Baba öğle arasında bol proteinli bir öğün yemişken anne proteini düşük bir öğün de yemiş olabilir. Bunun gibi birçok ihtimal varken o yemek 20.00’de ve proteini bol olarak tüketilir. Çünkü evin beslenme kültürü budur. Evde “düzenli” olarak yediğiniz ve içtiğiniz her şey beslenme kültürünüze dâhildir ve çocuğun yeterli ve dengeli beslenmesi söz konusu olduğu için muhakkak göz önünde bulundurulması gerekir



