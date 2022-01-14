Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (SEDDK) yapılan açıklamaya göre, Meclis’te kabul edilen düzenlemeyle, BES’i daha avantajlı hale getirecek 5 önemli yenilik var.

BES’ten şu andan yaklaşık 13.3 milyon kişi yararlanıyor, fon büyüklüğü ise 250 milyar lira.

AVANS ÇEKME HAKKI

Getirilen yenilikler şöyle:

Devlet katkısı yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltildi. Kısa vadeli nakit ihtiyacı olan katılımcılara BES’ten ayrılmadan uygun koşullarda bankalar tarafından finansman sağlanabilecek. Yani BES teminat gösterilebilecek.

Eğitim, evlilik, konut, araba alımı gibi belirli ihtiyaçlar halinde BES’ten ayrılmaya gerek kalmadan birikimin bir kısmı (yüzde 50’sine kadar) devlet katkısı ile birlikte çekilebilecek.

45 yaş sınırı kaldırıldı, yani 45 yaşından büyük çalışanlar da talep etmeleri halinde otomatik katılım sistemine dahil olabilecek.

BES’e yıllık limitin üzerinde toplu para yatıranlar, limiti aşan kısım için ilerleyen yıllarda devlet katkısından yararlanabilecek.