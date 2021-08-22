Magazin Beste Açar ve İpek Açar Kömürcü arasındaki gerilim artıyor: Hukuki yollara başvuracağım
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Beste Açar ve İpek Açar Kömürcü arasındaki gerilim artıyor: Hukuki yollara başvuracağım

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Beste Açar ve İpek Açar Kömürcü arasındaki gerilim artıyor: Hukuki yollara başvuracağım

İpek Açar Kömürcü, eşi Alper Kömürcü ve onun ailesiyle birlikte Kayahan’ın Gömeç’teki Gönül Köşkü adlı villasına tatil yapmaya gitti. Bu duruma kayıtsız kalamayan Beste Açar, “Babamın değerlerinin, anılarının hiçe sayılması beni üzüyor. Konuyla ilgili hukuki yollara başvuracağım” dedi.

22 Ağustos 2021, Pazar 13:19 Son Güncelleme:
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2015’te hayatını kaybeden şarkıcı Kayahan’ın kızı Beste Açar, evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanan Kayahan’ın eski eşi İpek Açar Kömürcü’ye tepki göstermişti.

Kayahan’ın vefatından 4 yıl sonra orkestra şefi Alper Kömürcü ile evlenen İpek Açar, yeni eşi ve onun ailesiyle birlikte Kayahan’ın Gömeç’teki “Gönül Köşkü” adlı villasına tatil yapmaya gitti.

'BABAMIN DEĞERLERİNİ HİÇE SAYMASI BENİ ÜZÜYOR'

Miras olarak kalan şarkıların tüm haklarını da üstüne almak isteyen İpek Açar Kömürcü’ye Beste Açar tepki gösterdi ve hukuki yollara başvuracağını söyledi:

“Ben para pul, mal mülk peşinde değilim. Beni üzen işin maneviyat tarafı. Ben babamın eşyaları müze olsun istedim. Zaten oraya gitmek istemiyorum çünkü o anılar, yaşananlar her saniye gözümün önünde. Haftaya avukatımla buluşup hukuk çerçevesinde neler yapabiliriz diye konuşacağız ve dava açacağım. Orada eşi ve eşinin ailesiyle tatil yapması ve babamın değerlerini, anılarını hiçe sayması beni üzüyor.”

İsmail Bayrak/ HÜRRİYET

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